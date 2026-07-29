Ausblick: Neurocrine Biosciences zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Neurocrine Biosciences wird am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

20 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,66 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 56,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,06 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 25 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 890,9 Millionen USD – ein Plus von 29,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Neurocrine Biosciences 687,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,74 USD, wohingegen im Vorjahr noch 4,67 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 27 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,77 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,86 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at