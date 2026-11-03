Neuronetics Aktie
WKN DE: A2JPMY / ISIN: US64131A1051
|
03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Neuronetics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Neuronetics wird am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,087 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Neuronetics 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 40,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Neuronetics 37,3 Millionen USD umsetzen können.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,348 USD je Aktie, gegenüber -0,590 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 161,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 149,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Neuronetics Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Neuronetics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
10.08.26
|Ausblick: Neuronetics legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Neuronetics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Neuronetics Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Neuronetics Inc Registered Shs
|1,91
|4,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste wett -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex einen Teil seiner Verluste auf. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.