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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Neuronetics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Neuronetics wird am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,087 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Neuronetics 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 40,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Neuronetics 37,3 Millionen USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,348 USD je Aktie, gegenüber -0,590 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 161,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 149,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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