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10.08.2026 07:01:06

Ausblick: Neuronetics legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Neuronetics stellt am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,123 USD. Das entspräche einem Gewinn von 18,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,150 USD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 40,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 5,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Neuronetics einen Umsatz von 38,1 Millionen USD eingefahren.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,464 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,590 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 161,1 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 149,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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