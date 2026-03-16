Ausblick: Neuronetics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Neuronetics wird am 17.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,106 USD. Dies würde einen Gewinn von 67,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Neuronetics -0,330 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Neuronetics 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 40,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 80,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Neuronetics 22,5 Millionen USD umsetzen können.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,595 USD, gegenüber -1,380 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 148,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 74,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at