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WKN DE: A2JPMY / ISIN: US64131A1051

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Neuronetics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Neuronetics stellt am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Neuronetics für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,174 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,210 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 6,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 34,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,0 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,475 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,590 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 162,5 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 149,2 Millionen USD waren.

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