Ausblick: NeuroOne Medical Technologies legt Quartalsergebnis vor

NeuroOne Medical Technologies stellt am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,227 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,420 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 85,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,6 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,747 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,540 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 12,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at