Ausblick: NeuroPace präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NeuroPace äußert sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,230 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll NeuroPace 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 21,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 3,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte NeuroPace 22,5 Millionen USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,613 USD je Aktie, gegenüber -0,660 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 98,9 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 100,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at