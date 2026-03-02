NeuroPace Aktie
WKN DE: A3CM06 / ISIN: US6412881053
|
02.03.2026 07:01:06
Ausblick: NeuroPace präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
NeuroPace lässt sich am 03.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird NeuroPace die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Verlust von -0,156 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,180 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 15,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 24,8 Millionen USD gegenüber 21,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,765 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,930 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 95,1 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 79,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NeuroPace Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: NeuroPace präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: NeuroPace zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu NeuroPace Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|NeuroPace Inc Registered Shs
|14,58
|-2,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX schwächer erwartet -- DAX dürfte nachgeben -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Montag mit Verlusten starten. Auch der deutsche Leitindex tendiert vorbörslich schwächer. Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.