Ausblick: NeuroPace präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NeuroPace lässt sich am 03.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird NeuroPace die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Verlust von -0,156 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 15,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 24,8 Millionen USD gegenüber 21,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,765 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,930 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 95,1 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 79,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

