WKN DE: A3CM06 / ISIN: US6412881053

02.03.2026 07:01:06

Ausblick: NeuroPace präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NeuroPace lässt sich am 03.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird NeuroPace die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Verlust von -0,156 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 15,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 24,8 Millionen USD gegenüber 21,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,765 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,930 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 95,1 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 79,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Eskalation im Nahen Osten: ATX schwächer erwartet -- DAX dürfte nachgeben -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Montag mit Verlusten starten. Auch der deutsche Leitindex tendiert vorbörslich schwächer. Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
