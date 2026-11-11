NeuroPace Aktie
WKN DE: A3CM06 / ISIN: US6412881053
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: NeuroPace zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
NeuroPace wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
8 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,109 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 0,91 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,110 USD je Aktie erzielt worden waren.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 27,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 0,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,554 USD im Vergleich zu -0,660 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 100,3 Millionen USD, gegenüber 100,0 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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11.11.26
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