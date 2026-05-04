Ausblick: Neurosearch A-S Bearer and-or registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Neurosearch A-S Bearer and-or registered wird am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,17 DKK. Das entspräche einem Zuwachs von 31,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,41 DKK erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Neurosearch A-S Bearer and-or registered in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,42 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,92 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel waren noch 2,70 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,80 DKK im Vergleich zu 9,93 DKK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 11,86 Milliarden DKK, gegenüber 11,38 Milliarden DKK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at