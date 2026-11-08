Neurosearch A-S Bearer and-or registered Shs Aktie
WKN DE: A2PLD8 / ISIN: DK0061141215
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Neurosearch A-S Bearer and-or registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Neurosearch A-S Bearer and-or registered wird am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 6,01 DKK je Aktie gegenüber 2,32 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,29 Milliarden DKK – ein Plus von 11,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Neurosearch A-S Bearer and-or registered 2,94 Milliarden DKK erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 15,51 DKK aus. Im Vorjahr waren 9,93 DKK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 12,69 Milliarden DKK, nachdem im Vorjahr 11,38 Milliarden DKK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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