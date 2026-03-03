Ausblick: Neurosearch A-S Bearer and-or registered legt Quartalsergebnis vor

Neurosearch A-S Bearer and-or registered lädt am 04.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,85 DKK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Neurosearch A-S Bearer and-or registered 3,60 DKK je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,90 Milliarden DKK aus – das entspräche einem Plus von 11,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,59 Milliarden DKK in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 10,48 DKK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 13,93 DKK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 11,38 Milliarden DKK, gegenüber 9,35 Milliarden DKK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at