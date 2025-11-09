Neurosearch A-S Bearer and-or registered Shs Aktie
WKN DE: A2PLD8 / ISIN: DK0061141215
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Neurosearch A-S Bearer and-or registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Neurosearch A-S Bearer and-or registered wird am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,16 DKK je Aktie gegenüber 2,16 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,90 Milliarden DKK – das würde einem Zuwachs von 26,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,30 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,05 DKK, wohingegen im Vorjahr noch 13,93 DKK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,38 Milliarden DKK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 9,35 Milliarden DKK waren.
Redaktion finanzen.at
