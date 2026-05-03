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WKN DE: A3ES83 / ISIN: US6420451089

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03.05.2026 07:01:06

Ausblick: New Atlas Energy Solutions präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

New Atlas Energy Solutions wird am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,250 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll New Atlas Energy Solutions nach den Prognosen von 11 Analysten im Schnitt 256,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 13,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 297,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,497 USD je Aktie, gegenüber -0,410 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 1,10 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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