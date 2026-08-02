Ausblick: New Atlas Energy Solutions verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

New Atlas Energy Solutions wird am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,147 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei New Atlas Energy Solutions noch ein Verlust pro Aktie von -0,040 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll New Atlas Energy Solutions 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 282,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte New Atlas Energy Solutions 288,7 Millionen USD umsetzen können.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,684 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,410 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,12 Milliarden USD, gegenüber 1,10 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at