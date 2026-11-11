New Era Helium Aktie
WKN DE: A4091Q / ISIN: US64428N1090
|
11.11.2026 07:01:06
Ausblick: New Era Helium legt Quartalsergebnis vor
New Era Helium wird am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,127 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll New Era Helium mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 81,25 Prozent verringert.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,590 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,040 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 0,7 Millionen USD, gegenüber 0,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu New Era Helium Inc Registered Shs
|
11.11.26
|Ausblick: New Era Helium legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
13.08.26
|Ausblick: New Era Helium präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu New Era Helium Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|New Era Helium Inc Registered Shs
|2,33
|12,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX freundlich erwartet -- DAX dürfte Erholung mit Rekordhoch fortsetzen -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag fester erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ein neues Rekordhoch erklimmen. Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste.