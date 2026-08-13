New Era Helium Aktie
WKN DE: A4091Q / ISIN: US64428N1090
|
13.08.2026 07:01:06
Ausblick: New Era Helium präsentiert Quartalsergebnisse
New Era Helium wird am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,085 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei New Era Helium noch ein Verlust pro Aktie von -0,210 USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 0,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 138,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,430 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,040 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,8 Millionen USD, gegenüber 0,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu New Era Helium Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: New Era Helium präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu New Era Helium Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|New Era Helium Inc Registered Shs
|5,53
|5,74%