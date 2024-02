Ausblick: New Fortress Energy LLC Registered A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

New Fortress Energy LLC Registered A äußert sich am 29.02.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,781 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte New Fortress Energy LLC Registered A 0,300 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 625,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 39,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte New Fortress Energy LLC Registered A einen Umsatz von 448,7 Millionen USD eingefahren.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,49 USD je Aktie, gegenüber 0,930 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 2,26 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at