Ausblick: New Fortress Energy LLC Registered A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

New Fortress Energy LLC Registered A äußert sich am 28.02.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,678 USD. Das entspräche einer Verringerung von 5,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,720 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,93 Prozent auf 732,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 648,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,81 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,470 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,49 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,32 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at