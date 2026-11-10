New Found Gold Aktie
WKN DE: A2QBFY / ISIN: CA64440N1033
|
10.11.2026 07:01:06
Ausblick: New Found Gold legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
New Found Gold präsentiert in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,005 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 31,7 Millionen CAD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,125 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,200 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 78,1 Millionen CAD, gegenüber 5,8 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu New Found Gold Corp Registered Shs Unitary
|
07:01
|Ausblick: New Found Gold legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.10.26
|Erste Schätzungen: New Found Gold veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu New Found Gold Corp Registered Shs Unitary
Aktien in diesem Artikel
|New Found Gold Corp Registered Shs Unitary
|1,58
|-0,63%