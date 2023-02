Ausblick: New Gold vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

New Gold lädt am 16.02.2023 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,002 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 20,40 Prozent auf 161,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte New Gold noch 202,6 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,037 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,120 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 601,9 Millionen USD, gegenüber 745,5 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at