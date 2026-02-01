New Jersey Resources Aktie
Ausblick: New Jersey Resources legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
New Jersey Resources präsentiert in der am 02.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,982 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,31 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 12,36 Prozent auf 551,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte New Jersey Resources noch 491,0 Millionen USD umgesetzt.
Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,13 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,33 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 2,22 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,03 Milliarden USD in den Büchern standen.
