New Mountain Finance Aktie
WKN DE: A1JJ6G / ISIN: US6475511001
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: New Mountain Finance gewährt Anlegern Blick in die Bücher
New Mountain Finance wird am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,258 USD. Dies würde einem Zuwachs von 134,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem New Mountain Finance 0,110 USD je Aktie vermeldete.
6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 61,1 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 24,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 80,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,09 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,160 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 252,7 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 370,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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