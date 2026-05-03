Ausblick: New Mountain Finance präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

New Mountain Finance lädt am 04.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,320 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 45,45 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,220 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 45,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 67,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 123,5 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,11 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,160 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 254,7 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 370,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at