New Mountain Finance Aktie

New Mountain Finance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JJ6G / ISIN: US6475511001

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02.08.2026 07:01:06

Ausblick: New Mountain Finance präsentiert Quartalsergebnisse

New Mountain Finance wird am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,262 USD je Aktie gegenüber 0,070 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 35,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 62,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 96,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,09 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,160 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 257,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 370,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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