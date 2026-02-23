New Mountain Finance Aktie
WKN DE: A1JJ6G / ISIN: US6475511001
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: New Mountain Finance stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
New Mountain Finance gibt am 24.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,317 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,250 USD erwirtschaftet worden.
6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 15,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 92,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 78,9 Millionen USD aus.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,28 USD im Vergleich zu 1,03 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 328,5 Millionen USD, gegenüber 329,8 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu New Mountain Finance Corp.
|
07:01
|Ausblick: New Mountain Finance stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: New Mountain Finance legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: New Mountain Finance stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: New Mountain Finance stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu New Mountain Finance Corp.
Aktien in diesem Artikel
|New Mountain Finance Corp.
|8,15
|-0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.