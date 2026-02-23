Ausblick: New Mountain Finance stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

New Mountain Finance gibt am 24.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,317 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,250 USD erwirtschaftet worden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 15,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 92,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 78,9 Millionen USD aus.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,28 USD im Vergleich zu 1,03 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 328,5 Millionen USD, gegenüber 329,8 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at