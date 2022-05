Ausblick: New Relic veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

New Relic wird am 12.05.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,208 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll New Relic nach den Prognosen von 11 Analysten 204,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 18,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 172,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,738 USD, gegenüber -0,330 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 784,5 Millionen USD im Vergleich zu 667,7 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at