Ausblick: New Residential Investment gewährt Anlegern Blick in die Bücher

New Residential Investment wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,501 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,530 USD je Aktie erzielt worden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 15,55 Prozent auf 1,43 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,25 USD, gegenüber 1,04 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 5,97 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,69 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at