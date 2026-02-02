New Residential Investment Aktie

New Residential Investment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DW2 / ISIN: US64828T2015

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: New Residential Investment legt Quartalsergebnis vor

New Residential Investment lässt sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird New Residential Investment die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,578 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,500 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 25,32 Prozent auf 1,37 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte New Residential Investment noch 1,09 Milliarden USD umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,17 USD im Vergleich zu 1,67 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 4,46 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 4,74 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

New Residential Investment Corp 9,02 -2,13% New Residential Investment Corp

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslicher leichter -- Asiens Börsen rutschen ab
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt dürfte es zu Monatsbeginn nach abwärts gehen. In Fernost geht es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

