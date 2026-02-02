Ausblick: New Residential Investment legt Quartalsergebnis vor

New Residential Investment lässt sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird New Residential Investment die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,578 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,500 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 25,32 Prozent auf 1,37 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte New Residential Investment noch 1,09 Milliarden USD umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,17 USD im Vergleich zu 1,67 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 4,46 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 4,74 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at