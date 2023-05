Ausblick: New Residential Investment präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

New Residential Investment öffnet am 04.05.2023 die Bücher zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,323 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei New Residential Investment noch ein Gewinn pro Aktie von 0,370 USD in den Büchern gestanden.

6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 823,7 Millionen USD gegenüber 1,73 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 52,37 Prozent.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,39 USD, gegenüber 1,31 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 3,44 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,73 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at