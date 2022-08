Ausblick: New Residential Investment stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

New Residential Investment wird am 02.08.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2022 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,309 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte New Residential Investment 0,310 USD je Aktie erwirtschaftet.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,05 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 131,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 454,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,34 USD, gegenüber 1,48 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 4,47 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,62 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at