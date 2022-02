Ausblick: New Wave Group A B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

New Wave Group A B wird am 10.02.2022 das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 3,80 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 21,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem New Wave Group A B 3,13 SEK je Aktie vermeldete.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 14,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,87 Milliarden SEK. Dementsprechend geht der Experte bei New Wave Group A B für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,15 Milliarden SEK aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,49 SEK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 5,51 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 6,44 Milliarden SEK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 6,10 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at