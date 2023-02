Ausblick: New Wave Group A B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

New Wave Group A B wird am 10.02.2023 die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 5,53 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,61 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 25,05 Prozent auf 2,88 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,31 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 16,48 SEK im Vergleich zu 11,46 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 8,85 Milliarden SEK, gegenüber 6,72 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at