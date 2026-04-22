Ausblick: New Wave Group Registered B legt Quartalsergebnis vor

New Wave Group Registered B lädt am 23.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,966 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte New Wave Group Registered B 1,09 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll New Wave Group Registered B nach den Prognosen von 8 Analysten 2,36 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,18 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,50 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,90 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 11,13 Milliarden SEK, gegenüber 10,02 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at