New Wave Group AB Registered b Aktie
WKN DE: A3EHNY / ISIN: SE0020356970
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: New Wave Group Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
New Wave Group Registered B wird am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,64 SEK aus. Im letzten Jahr hatte New Wave Group Registered B einen Gewinn von 2,60 SEK je Aktie eingefahren.
8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,83 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei New Wave Group Registered B für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,07 Milliarden SEK aus.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,45 SEK je Aktie, gegenüber 6,64 SEK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 9,94 Milliarden SEK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 9,53 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
