New Wave Group AB Registered b Aktie

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WKN DE: A3EHNY / ISIN: SE0020356970

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10.11.2026 07:01:06

Ausblick: New Wave Group Registered B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

New Wave Group Registered B veröffentlicht am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,79 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,25 SEK je Aktie vermeldet.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,68 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 12,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,39 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,00 SEK, gegenüber 5,90 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 11,23 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,02 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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