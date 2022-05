Ausblick: New Work SE (ex XING) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Das sind die Analystenschätzungen zur anstehenden Bilanzvorlage von New Work SE (ex XING).

New Work SE (ex XING) wird am 05.05.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 31.03.2022 - vorstellen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 2,00 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 6,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,14 EUR erwirtschaftet wurden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 76,0 Millionen EUR - das würde einem Zuwachs von 11,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 68,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,86 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 7,00 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 319,0 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 290,9 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.at