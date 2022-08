Ausblick: New Work SE (ex XING) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

New Work SE (ex XING) präsentiert demnächst die Bilanzzahlen zum jüngst beendeten Jahresviertel. Das sehen Analysten voraus.

New Work SE (ex XING) wird am 11.08.2022 die Bücher zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 2,10 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,38 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 10,85 Prozent auf 78,7 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte New Work SE (ex XING) noch 71,0 Millionen EUR umgesetzt.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 8,03 EUR, gegenüber 7,00 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 318,5 Millionen EUR im Vergleich zu 290,9 Millionen EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at