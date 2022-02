Ausblick: New Work SE (ex XING) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Quartalszahlen bei New Work SE (ex XING) stehen an. Das prognostizieren Analysten.

New Work SE (ex XING) wird am 24.02.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 31.12.2021 - vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,458 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte New Work SE (ex XING) noch 0,920 EUR je Aktie eingenommen.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 74,4 Millionen EUR - das wäre ein Zuwachs von 4,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 71,0 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,92 EUR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 6,65 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 291,2 Millionen EUR, gegenüber 276,5 Millionen EUR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at