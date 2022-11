Ausblick: New Work SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bei New Work SE (ex XING) stehen Quartalszahlen ins Haus. Was Experten erwarten.

New Work SE (ex XING) präsentiert am 07.11.2022 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 2,10 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,18 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 7,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 79,2 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 73,6 Millionen EUR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,25 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 7,00 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 318,8 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 290,9 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at