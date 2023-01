Ausblick: New York Community Bancorp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

New York Community Bancorp wird am 31.01.2023 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal offenlegen.

13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,199 USD. Das entspräche einer Verringerung von 33,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,300 USD erwirtschaftet wurden.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 408,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 20,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 338,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,18 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,20 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 1,48 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at