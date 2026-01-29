New York Community Bancorp Aktie

New York Community Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40G3V / ISIN: US6494454001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 07:01:06

Ausblick: New York Community Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

New York Community Bancorp äußert sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 17 Analysten von einem Gewinn von 0,015 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,410 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll New York Community Bancorp 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 532,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 66,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte New York Community Bancorp 1,57 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,541 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -3,490 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,02 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 6,41 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu New York Community Bancorp Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu New York Community Bancorp Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

New York Community Bancorp Inc Registered Shs 0,00 0,00% New York Community Bancorp Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen