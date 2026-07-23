Ausblick: New York Community Bancorp zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

New York Community Bancorp wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,064 USD gegenüber -0,190 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Minus von 55,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 540,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,22 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,406 USD im Vergleich zu -0,500 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 2,25 Milliarden USD, gegenüber 4,81 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at