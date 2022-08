Ausblick: New York Mortgage Trust gewährt Anlegern Blick in die Bücher

New York Mortgage Trust präsentiert am 02.08.2022 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,068 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 5,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 70,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 74,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,061 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,380 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 218,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 295,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at