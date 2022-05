Ausblick: New York Mortgage Trust legt Quartalsergebnis vor

New York Mortgage Trust veröffentlicht am 03.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass New York Mortgage Trust im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,065 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,110 USD je Aktie gewesen.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 54,7 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 22,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 70,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,360 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,380 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 252,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 295,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at