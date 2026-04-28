New York Mortgage Trust Aktie

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WKN DE: A3D7BQ / ISIN: US6496048405

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: New York Mortgage Trust legt Quartalsergebnis vor

New York Mortgage Trust wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,118 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte New York Mortgage Trust 0,330 USD je Aktie eingenommen.

New York Mortgage Trust soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 63,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 52,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 135,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,779 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,10 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 258,3 Millionen USD, gegenüber 671,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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