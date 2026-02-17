Ausblick: New York Mortgage Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

New York Mortgage Trust lädt am 18.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,276 USD gegenüber -0,460 USD im Vorjahresquartal.

New York Mortgage Trust soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 65,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 54,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,923 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -1,140 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 219,7 Millionen USD, gegenüber 509,2 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at