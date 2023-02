Ausblick: New York Mortgage Trust öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

New York Mortgage Trust präsentiert am 22.02.2023 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,006 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll New York Mortgage Trust in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,59 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 74,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 70,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,779 USD, gegenüber 0,380 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf -63,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 295,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at