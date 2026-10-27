New York Mortgage Trust Aktie
WKN DE: A3D7BQ / ISIN: US6496048405
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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: New York Mortgage Trust stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
New York Mortgage Trust öffnet am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,211 USD. Das entspräche einer Verringerung von 41,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,360 USD erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 71,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 60,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 180,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,30 USD je Aktie, gegenüber 1,10 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 283,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 671,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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