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New York Mortgage Trust Aktie

New York Mortgage Trust für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D7BQ / ISIN: US6496048405

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: New York Mortgage Trust stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

New York Mortgage Trust wird am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,239 USD aus. Im letzten Jahr hatte New York Mortgage Trust einen Verlust von -0,040 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 61,09 Prozent auf 65,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte New York Mortgage Trust noch 169,3 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,15 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,10 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 268,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 671,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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